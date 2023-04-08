شؤون فلسطينية

المطران حنا: نرفض الاقتحامات المستمرة للأقصى والاعتداءات على المصلين

المطران حنا: نرفض الاقتحامات المستمرة للأقصى والاعتداءات على المصلين
رام الله - دنيا الوطن
ال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس،، إننا "نرفض الاقتحامات المستمرة والمتواصلة للأقصى والاعتداءات على المصلين ونعتقد بأن هذا يأتي في سياق مخطط احتلالي هادف لاستهداف القدس كلها بما في ذلك الأوقاف المسيحية".

وأضاف حنا في تصريح صحفي، السبت، أن "التعدي على المصلين في باحات الأقصى هو استهداف لنا جميعا كفلسطينيين كما إن أي محاولة لتعكير الأجواء في أعيادنا المسيحية القادمة هي استهداف لشعبنا الفلسطيني كله".

وتابع: "اليوم هو سبت اليعازر وغداً أحد الشعانين ومن ثم نستقبل الأسبوع العظيم المقدس الذي يوصلنا إلى سبت النور وأحد القيامة العظيم ونسأل الله بأن تمر هذه الأيام بخير على كل أبناء شعبنا مسيحيين ومسلمين، فأعيادنا ومناسباتنا الدينية في القدس هي مساحات فرح ورجاء وتأكيد على التشبث بالأرض والانتماء للقدس وتاريخها وتراثها وهويتها".

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