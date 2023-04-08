الخليل: مستوطنون يعتدون على المواطنين ويذبحون أغناماً

رام الله - دنيا الوطناعتدى مستوطنون على عدد من المزارعين، في مسافر يطا جنوب الخليل، اليوم السبت.وأفادت مصادر محلية بأن مستوطني (متسبي يائير) و(ابناء يعقوب داليا) المقامتين عنوة على أراضي المواطنين شرق بلدة يطا جنوب الخليل، اعتدوا على المواطنين وذبحوا 10 رؤوس من الاغنام تحت حماية جيش الاحتلال.وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، "إن عدداً من مستوطني المستوطنتين المذكورتين اعتدوا بالضرب على رعاة الماشية ومزارعين عزّل من عائلات عبد ربه وأبو عرام والنجار، ما تسبب بحدوث عراك بالأيدي، وإصابة عدد من المزارعين".وناشد الجبور الجهات الحقوقية والدولية التدخل لوضع حد لممارسات المستوطنين، الذين يحاولون ارغام المواطنين على الرحيل من مساكنهم واراضيهم بهدف سرقتها لصالح توسيع المستوطنات.