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تونس: فقدان 20 مهاجراً بعد غرق قاربهم قبالة سواحل البلاد

تونس: فقدان 20 مهاجراً بعد غرق قاربهم قبالة سواحل البلاد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
فُقد 20 مهاجراً أفريقياً على الأقل اليوم السبت؛ بعد غرق قاربهم قبالة مدينة صفاقس التونسية، أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.

وقال فوزي المصمودي المتحدث باسم محاكم صفاقس، إن "قوات خفر السواحل أنقذت 17 شخصاً آخرين كانوا على متن نفس القارب، قبالة صفاقس بجنوب البلاد ومن بينهم اثنان في حالة حرجة"، وفقاً ما نقلت وكالة (رويترز).

وفي 23 آذار/ مارس الماضي لقي خمسة مهاجرين أفارقة على الأقل، حتفهم وفُقد 28 آخرون بعد غرق قارب قبالة سواحل تونس أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.

يشار إلى أن سواحل صفاقس أصبحت منصة انطلاق رئيسية لرحلات قوارب تقل فارين من الفقر والصراعات في أفريقيا والشرق الأوسط أملا في حياة أفضل بأوروبا.

وتشهد الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في أعداد قوارب الهجرة من السواحل التونسية باتجاه إيطاليا، فيما تنفذ السلطات التونسية حملة لتعقب مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء يقيمون في تونس بشكل غير قانوني.

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