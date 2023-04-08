شؤون فلسطينية

الديمقراطية: ندعو القيادة السياسية لإعادة ترتيب أوضاعها والعودة إلى سياسات الإجماع الوطني

الديمقراطية: ندعو القيادة السياسية لإعادة ترتيب أوضاعها والعودة إلى سياسات الإجماع الوطني
رام الله - دنيا الوطن
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية، والناطقين باسمها، والمتحدثين بلسان كبار المسؤولين فيها، إلى "التوقف عن استجداء ما يسمى التحرك والتدخل الدولي لردع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والضغط عليها لوقف أعمالها العدوانية، بينما وفي الوقت نفسه، تتجاهل القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية عناصر القوة الذاتية التي يختزنها شعبنا ومقاومته وفصائل العمل الوطني، وضرورة اجتراح سياسة تعزز عناصر القوة هذه، وترفع من شأنها، في التصدي لقوات الاحتلال وعصابات المستوطنين".

وقالت الجبهة الديمقراطية، في بيان صحفي، السبت، "إن التذلل في استجداء التدخل الدولي، مقابل التخلي عن المسؤولية في التصدي الميداني لقوات الاحتلال، وتعزيز الوحدة الميدانية لشعبنا، ما هو إلا شكل من أشكال ذر الرماد في العيون، والتحايل على الرأي العام الوطني الفلسطيني وتبريراً للتقاعس والعجز عن القيام بالواجب الوطني الذي تتحمل أعباؤه السلطة الفلسطينية، وقيادتها السياسية ومؤسساتها المختلفة، السياسية والإعلامية والخدمية والأمنية".

وأكدت الجبهة الديمقراطية أن "تجاهل المجتمع الدولي وبشكل خاص، الولايات المتحدة للنداءات المبحوحة للسلطة الفلسطينية بدأ يشكل إهانة سياسية لشعبنا وكرامته الوطنية وكأنه شعب عاجز عن المقاومة، متنقلاً على أبواب العواصم الكبرى، متذللاً وطالباً للدعم الدولي، بينما تؤكد الوقائع والتجارب، أن هذا الدعم لن يتوفر إلا عندما يتحول الرد الميداني على جرائم الاحتلال إلى عامل يقلق عواصم الغرب، ويرغمها على التحرك، تحت سقف قرارات الشرعية الدولية التي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف".

وختمت الجبهة الديمقراطية "بدعوة القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية إلى التخلي عن استراتيجية الرهان على الوعود الأميركية، واستراتيجية الرهان على تفاهمات مسار العقبة – شرم الشيخ، وإعادة ترتيب أوضاعها القيادية لصالح استراتيجية كفاحية تقوم على مبادئ الشراكة الوطنية، والائتلاف الوطني، والالتزام بقرارات الإجماع الوطني، كما صاغتها المؤسسة الشرعية الفلسطينية ممثلةً بالمجلسين الوطني والمركزي في م. ت. ف".

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