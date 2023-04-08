إثر التصعيد الأمني.. الاحتلال يدرس تمديد الإغلاق المفروض على الضفة ومعابر القطاع





يشار إلى أن إسرائيليتين قُتلتا وأصيبت أخرى بجراح حرجة، صباح أمس الجمعة، في عملية إطلاق نار بمنطقة الأغوار، فيما قتل سائح إيطالي وأصيب عدد من الإسرائيليين بجراح بعضهم حالتهم خطيرة، إثر عملية دهس على الشارع الساحلي في تل أبيب.



وكان أكثر من 30 صاروخاً انطلقت من جنوب لبنان الخميس الماضي، وسقطت في الجليل الأعلى شمال أراضي عام 48، ما أسفر عن إصابة 3 إسرائيليين بجراح طفيفة.

كما أطلقت فصائل المقاومة بغزة، ليليتي الأربعاء والخميس رشقات صاروخية صوب مناطق غلاف غزة، وذلك رداً على اعتداء شرطة وقوات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى.

رام الله - دنيا الوطنذكر الصحفي الإسرائيلي، دورون كدوش، من إذاعة جيش الاحتلال، اليوم السبت، إن المنظومة الأمنية في إسرائيل تدرس تمديد الإغلاق المفروض على الضفة ومعابر قطاع غزة، على خلفية التصعيد الأمني.وقال كدوش، إنه "من المفترض أن ينتهي الإغلاق الذي فرض عشية عيد الفصح منتصف الليلة، لكن العمليات الأخيرة جعلتهم يفكرون في تمديد الإغلاق إلى ما بعد عيد الفصح".