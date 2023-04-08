مستوطنون يحرقون ويدمرون ممتلكات المواطنين ويغلقون شوارع

رام الله - دنيا الوطناعتدى مجموعة من المستوطنين، اليوم الجمعة، على ممتلكات المواطنين في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، فيما أغلقوا شوارع ومداخل المدن.وهاجم مستوطنون، مركبات المواطنين في عدة مناطق، بمحيط مدينة نابلس.وتجمع المستوطنون في عدة شوارع بمحيط نابلس منها حوارة، وقرب قرى وبلدات فروش بيت دجن، والساوية، ودير شرف، ونفذوا أعمالا استفزازية، وهاجموا مركبات المواطنين.وفي بيت لحم، أغلق مستوطنون، المدخل الجنوبي لبلدة الخضر، جنوب المدينة.وتجمهر المستوطنون عند منطقة النشاش، وأغلقوا المدخل أمام حركة المواطنين، وهاجموا مركباتهم.أما في نابلس، فقد أحرق مستوطنون، بيوتا بلاستيكية في فروش بيت دجن شمال شرق نابلس.وهاجم عدد من المستوطنين محيط القرية، وأحرقوا بيوتا بلاستيكية تعود للمواطنين فادي كنعان، وعميد شاكر.كما أحرق المستوطنون كميات من الأسلاك المعدنية، المخصصة للقيام بأعمال السياج، تعود للمواطن عبد الباسط بشارات.