التشريعي يدين العدوان على قطاع غزة ولبنان

رام الله - دنيا الوطنأدان رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر العدوان الهمجي على قطاع غزة ولبنان، ويحمل الاحتلال المسؤولية عن تداعيات جرائمه بحق الأرض والمقدسات والتي سيؤدي استمرارها حتماً لاشتعال المنطقة.وأكد د. بحر أن المسجد الأقصى هو بوصلة الصراع وعنوان وحدة الأمة، داعياً إلى الانتفاض فلسطينيا وعربيا وإسلاميا دفاعا عن الأقصى في وجه الهجمة المسعورة.وطالب المنظمات الدولية والأممية والبرلمانات الدولية للتدخل العاجل للجم الاحتلال وكبح سلوكه الفاشي ومحاسبته على انتهاكاته الصارخة لكل القوانين والمواثيق الدولية.