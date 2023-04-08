شؤون فلسطينية

حمادة: عملية الأغوار تؤكد أن رد المقاومة سريع والأقصى خط أحمر

حمادة: عملية الأغوار تؤكد أن رد المقاومة سريع والأقصى خط أحمر
محمد حمادة
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، أن عملية الأغوار والتي أسفرت عن مقتل مستوطنتين اثنتين وإصابة ثالثة بجراح خطيرة، تؤكد أن المقاومة ردها سريع وفي أمكان حساسة أمنياً للاحتلال.

وشدد حمادة على أن المقاومة متجذرة في قلوب أبناء شعبنا والمرابطين في المسجد الأقصى، وعدوان الاحتلال على المرابطين لن يمر، والمقاومة تقول دائماً إن الأقصى خط أحمر، وكل ما يقوم به الاحتلال عبث بصواعق التفجير.

ووجه التحية لشبابنا ومقاومتنا التي تصدت للعدوان الصهيوني على غزة بدفاعتها الجوية، مضيفاً أن الأوفياء للأقصى يردون اليوم على عدوان الاحتلال بعملية بطولية في الأغوار.

ووقعت عملية الأغوار على شارع رقم 57 بالضفة الغربية، واستهدفت سيارة للمستوطنين قرب مستوطنة "الحمرا" بمنطقة الأغوار الشمالية، وأدت لمقتل مستوطنتين، وإصابة اثتنين بجراح متفاوتة الخطورة.

وانسحب منفذو العملية بسلام، فيما شرعت قوات كبيرة من جيش الاحتلال وبمساندة الطائرات المروحية، في عمليات تمشيط بحثاً عن المنفذين.

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