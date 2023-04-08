شؤون فلسطينية

حماس: نُحيي الأعمال البطولية للمقاومة بالضفة وغزة ومن لبنان ونحذر الاحتلال

حماس: نُحيي الأعمال البطولية للمقاومة بالضفة وغزة ومن لبنان ونحذر الاحتلال
جانب من آثار إطلاق صواريخ من لبنان على الجليل
رام الله - دنيا الوطن
حيت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت "الأعمال البطولية للمقاومة في الضفة وغزة ومن لبنان".

كما حيت في تصريح نشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، "حراك شعبنا وأمتنا في مختلف الساحات، فالأقصى معركتنا جميعا".

وحذرت حماس الاحتلال "من الاستمرار في التمادي بالعدوان على شعبنا ومقدساته".

وكان أكثر من 30 صاروخاً انطلقت من جنوب لبنان الخميس الماضي، وسقطت في الجليل الأعلى شمال أراضي عام 48، ما أسفر عن إصابة 3 إسرائيليين بجراح طفيفة.

كما أطلقت فصائل المقاومة بغزة، ليليتي الأربعاء والخميس رشقات صاروخية صوب مناطق غلاف غزة، وذلك رداً على اعتداء شرطة وقوات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى. 

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