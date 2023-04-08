لجنة الرقابة بالتشريعي تناقش قضايا رقابية على المال العام وتبحث شكاوى المواطنين

رام الله - دنيا الوطنعقدت لجنة الرقابة العامة والحريات وحقوق الإنسان بالمجلس التشريعي اجتماعاً دورياً، بحثت خلاله قضايا رقابية وشكاوى المواطنين، والتقت بالوكيل المساعد لوزارة المالية لشؤون الرقابة والتدقيق منذر السقا للتباحث في بعض القضايا الرقابية.وحضر الاجتماع رئيس لجنة الرقابة النائب هدى نعيم، ومقرر اللجنة النائب عبد الرحمن الجمل، وعضو اللجنة النائب يحيى العبادسة.واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع عدة ملفات منها بعض القضايا الرقابية على المال العام، بالإضافة إلى بعض شكاوى المواطنين المتعلقة بعمل اللجنة.وأقرت اللجنة المتابعة مع الجهات المختصة فيما يخص بعض الشكاوى.وفي سياق منفصل، بحثت اللجنة شكوى مقدمة من بعض الطبيبات في مجال تختص به اللجنة.واستمعت اللجنة إلى الطبيبات، وتفاصيل الشكوى، ووعدت بمتابعة شكواهم مع الجهات المختصة خلال الأيام المقبلة.