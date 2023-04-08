صور.. التربية تُعلن عقد اختبار التوظيف لـ 45800 مُتقدم بالضفة



















رام الله - دنيا الوطنعقدت وزارة التربية والتعليم؛ اليوم السبت، اختبار التوظيف للمتقدمين للوظائف التعليمية والمهنية والمساندة، وعددهم 45800 متقدم/ة، حيث تم تنظيم الاختبار في مديريات التربية والتعليم كافة بما فيها القدس، وتوزّع المشاركون على 270 قاعة بمشاركة 8000 معلم/ة وإداري/ة شاركوا في الإشراف على تنظيم الاختبار والمراقبة والعمليات الإدارية المرافقة، بعد أن تم سابقاً الإعلان عن التقدم لطلبات التوظيف وفرزها وتدقيقها من الوزارة وديوان الموظفين العام.ونظمت الوزارة زيارات تفقدية لقاعات الاختبار على مستوى مديريات التربية والتعليم بمشاركة مسؤولين من الوزارة والمديريات، حيث اتسمّت الأجواء بالهدوء، وعبر المتقدمون عن ارتياحهم للأجواء التي سادت القاعات.وتوجهت "التربية" بالتحية والتقدير للطواقم التي أشرفت على التحضير للاختبار وسيره، مؤكدةً أن النتائج ستكون متاحة في الأيام القليلة المقبلة، لا سيما بعد تبني إجراءات من شأنها تسريع ذلك، ومنها أن تكون عمليات التصحيح والإدخال لأوراق الإجابات إلكترونياً؛ ما سيتيح المضي قُدماً في الخطوات الأخرى ومنها عقد المقابلات لمجتازي الاختبارات وإعداد سجل التوظيف، معتبرةً أن نجاح عقد الامتحان يتوّج جهوداً تواصلت على مدار الساعة.