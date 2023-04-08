عكرمة صبري: محاولات الاحتلال لفرض السيادة على الأقصى فاشلة

رام الله - دنيا الوطنأكد خطيب المسجد الأقصى وعضو الهيئة الإسلامية العليا في فلسطين الشيخ عكرمة صبري، على أن محاولات الاحتلال لفرض السيادة على المسجد الأقصى فاشلة.وقال صبري إن المسجد الأقصى هو عقيدة لكل المسلمين في العالم، ولا مجال للمسلمين أن يتنازلوا عن ذرة تراب من المسجد.وأوضح أن الاحتلال يقمع المصلين ويعتدي عليهم بهدف السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى دون مواجهة.وأشار إلى أن أطماع الاحتلال لم تنته في فرض السيادة على المسجد الأقصى، مضيفًا أنه "لا بد للعرب والمسلمين أن يدركوا أهمية الحفاظ على المسجد الأقصى".واقتحم قرابة 200 مستوطن، الخميس الماضي، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، في أول أيام ما يسمى "عيد الفصح العبري"، ونفذوا جولات استفزازية بالزي الكهنوتي، وأدوا طقوسا تلمودية.