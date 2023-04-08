شؤون فلسطينية

القيادي جبارين: شعبنا لن يفرّط بمقدساته والمقاومة لن تصمت

القيادي جبارين: شعبنا لن يفرّط بمقدساته والمقاومة لن تصمت
زاهر جبارين
رام الله - دنيا الوطن
وجه القيادي في حركة حماس زاهر جبارين، التحية للجماهير الفلسطينية في كافة أماكن تواجدها وخاصة في القدس؛ على صمودهم وثباتهم في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.

وشدد جبارين خلال لقاء على قناة الميادين، على أن الانتهاكات والمجازر في المسجد الأقصى والمخططات لهدم قبة الصخرة تستوجب على الأمة العربية والإسلامية التحرك لنصرة مسرى نبيهم.

وأضاف: "الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة متطرفين وإرهابيين لا حدود لمطامعهم وإجرامهم، وهذا يتطلب منا التوحد للتصدي لها ككتلة واحدة.

وقال جبارين إن شعبنا ومقاومتنا نمتلك العزيمة والإرادة؛ وسننتصر في معركة الأسرى والمسرى مهما تغول الاحتلال.

وأردف: "الأردن بشعبها وقبائلها قدمت الشهداء والأسرى دفاعاً عن فلسطين وعليهم أن يتلاحموا معنا في ميدان مقارعة الاحتلال".

ودعا جبارين لطرد السفراء الإسرائيليين من الأردن وكافة الدول العربية والإسلامية انتصارا للقضية الفلسطينية.

وأكد على أن التعدي على أماكن العبادة خط أحمر ولا يمكن لأي مجتمع أو دولة أن تقبل بانتهاك حرمات دينهم.

وأشار إلى أن المقاومة لن تصمت على تمادي الاحتلال؛ وأن غرف العمليات المشتركة تناقش كيفية الرد على هذه الاعتداءات، مضيفاً أن تضحيات وصمود شعبنا في ضفة العياش والقدس والداخل سيثمر نصرا وعزا قريباً.

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