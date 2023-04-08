الوادية يطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وخصوصًا بالقدس

رام الله - دنيا الوطنطالب الدكتور، ياسر الوادية عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة المجتمع الدولي ودعاة حقوق الإنسان بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وخصوصًا في مدينة القدس في ظل تواصل الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان.وشدد الوادية في تصريح صحفي صادر عن مكتبه على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه شعبنا الفلسطيني الذي يتعرض بشكل يومي لمذابح إسرائيلية دموية، وأن يخرج عن سياسة الاستنكار والإدانة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وإنما تستغلها حكومة الاحتلال للتمادي في عدانها ضد المدنيين الفلسطينيين العزل.واستغرب الوادية الصمت العالمي تجاه ما يجري في القدس من انتهاكات واعتداءات يومية ضد المصلين والمعتكفين، وتساءل.. أين يحدث هذا؟ مصلون ومعتكفون يؤدون شرائعهم الدينية يُعتدى عليهم ويُقمعون في مسجدهم دون أن يحرك العالم ساكنًا؟وطالب الوادية المجتمع الدولي بالإسراع في توفير الحماية الدولية للمصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى، وضمان حرية العبادة في الأماكن المقدسة في فلسطين.