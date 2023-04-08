المطران حنا: الاحتلال يسعى لفرض وقائع جديدة في القدس

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إن "الاحتلال يسعى لفرض وقائع جديدة في القدس مستغلا الحالة الفلسطينية والانقسامات ومستغلا أيضا الحالة العربية الراهنة".وأضاف المطران حنا: "الاحتلال يسعى لتغيير كل شيء في القدس بما في ذلك ما يتعلق بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وما يحدث حاليا في باحات المسجد الأقصى إنما هو أمر في غاية الخطورة".وأكمل: "الأقصى يتعرض لاستهداف غير مسبوق هدفه تغيير طابع وهوية هذا المكان، وما تقوم به سلطات الاحتلال في باحات الأقصى تقوم به أيضا بحق عدد من الأوقاف والأماكن المقدسة المسيحية".