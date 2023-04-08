المطران حنا: الاحتلال يسعى لفرض وقائع جديدة في القدس
قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إن "الاحتلال يسعى لفرض وقائع جديدة في القدس مستغلا الحالة الفلسطينية والانقسامات ومستغلا أيضا الحالة العربية الراهنة".
وأضاف المطران حنا: "الاحتلال يسعى لتغيير كل شيء في القدس بما في ذلك ما يتعلق بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وما يحدث حاليا في باحات المسجد الأقصى إنما هو أمر في غاية الخطورة".
وأكمل: "الأقصى يتعرض لاستهداف غير مسبوق هدفه تغيير طابع وهوية هذا المكان، وما تقوم به سلطات الاحتلال في باحات الأقصى تقوم به أيضا بحق عدد من الأوقاف والأماكن المقدسة المسيحية".
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