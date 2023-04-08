شؤون فلسطينية

حركة الجهاد تردّ على تصريحات منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي حول المقاومة

حركة الجهاد تردّ على تصريحات منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي حول المقاومة
جوزيف بوريل
رام الله - دنيا الوطن
ردّ رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، خالد البطش، السبت، على تصريحات جوزيف بوريل منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي التي أدان فيها رد المقاومة المشروع رفضاً للانتهاكات الإسرائيلية بالمسجد الأقصى المبارك.

وقال البطش: إننا "نعبر عن رفضنا واستنكارنا لتصريحات جوزيف بوريل وإدانة ما قامت به المقاومة من فعل لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس".

وأضاف: "إن ما قامت به المقاومة جاء كردٍ على الانتهاكات و الاعتداء بالضرب المبرح على النساء و المعتكفين المصلين في المسجد الأقصى وانتهاك حرمة الشهر الفضيل من قبل قوات الاحتلال وزعران المستوطنين والتي على ما يبدو سمعها وشاهدها وقرر التغاضي عنها".

وأردف البطش: "إن هذه الاعتداءات المهينة ومنع المصلين من إتمام صلاتهم كانت بمثابة الشرارة التي أدت لقيام المقاومة من غزة ولبنان بواجبها في ردع الاحتلال مذكرين جوزيف بوريل بأن الأقصى هو قبلة كل المسلمين بغض النظر عن عرقهم ولونهم ولغتهم".

وشدد أن "صمت الاتحاد الأوروبي والمنظومة الأممية وازدواجية المعايير على هذه الممارسات الاجرامية وعدم اتخاذ خطوات جادة لوقف الغطرسة الإسرائيلية والاعتداءات على المسجد الأقصى كانت السبب الأساس تصاعد الأوضاع".

وأكد البطش أن تكرار الاعتداءات على المسجد الأقصى خصوصًا والمعتكفين فيه ومنعهم من الصلاة ومحاولة فرض التقسيم الزماني كفيلة لاندلاع المواجهة مرة أخرى إذا لم يتوقف الاحتلال عن هذه الممارسات.

وطالب الاتحاد الأوروبي ومنسق سياسته الخارجية بإعادة النظر في سياستهم تجاه القضية الفلسطينية وانحيازهم للاحتلال الإسرائيلي في ظل جرائمه بحق شعبنا، وأن يأخذ بعين الاعتبار مصالحه الأكثر أهمية له مع العالم العربي والإسلامي.

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