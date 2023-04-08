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الرئيس العراقي: ندين هجوم السليمانية وعلى تركيا الاعتذار

الرئيس العراقي: ندين هجوم السليمانية وعلى تركيا الاعتذار
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عقب الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم السبت، على القصف الذي نُسب إلى القوات التركية واستهدف الجمعة مطار السليمانية في كردستان العراق.

وقال رشيد في بيان: تتكرر العمليات العسكرية التركية على إقليم كردستان وآخرها قصف مطار السليمانية المدني، إذ ندين هذه الاعتداءات السافرة على العراق وسيادته.

وأكد عدم وجود مبرر قانوني يخول القوات التركية الاستمرار على نهجها في ترويع المدنيين الآمنين بذريعة وجود قوات مناوئة لها على الأراضي العراقية.

وأضاف رشيد: وفي هذا الصدد نطالب الحكومة التركية بتحمل المسؤولية وتقديم اعتذار رسمي عن هذه التصرفات ووقف هذه الاعتداءات وحل مشكلاتهم الداخلية عن طريق فتح منافذ الحوار مع الأطراف المعنية، وفي حال تكرار هذه الاعتداءات سيكون هناك موقف حازم لمنع تكرارها مستقبلا.

وطالبت رئاسة الجمهورية في العراق، من الحكومة التركية، بتحمل المسؤولية وتقديم اعتذار رسمي عن هذه التصرفات، بحسب (سكاي نيوز).

ووقع انفجار الجمعة قرب مطار في كردستان العراق تسبب في اندلاع حريق دون وقوع إصابات، وفق ما أعلنت الأجهزة الأمنية، ووصف مسؤولون من الإقليم العراقي الحدودي مع تركيا ما وقع بأنه هجوم.

وطالبت رئاسة الجمهورية في العراق، من الحكومة التركية، بتحمل المسؤولية وتقديم اعتذار رسمي عن هذه التصرفات.

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