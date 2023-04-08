المعابر تنشر إحصائية بأعداد الوافدين والمغادرين عبر معبر إيرز

رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (2 - 7 أبريل 2023).وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 9031 مغادرا، فيما بلغ عدد الوصول 11334 وافدا.وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 8941 مواطناً و70 أجانب، و20 من فلسطينيي أراضي 48.وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 11231 مواطنا، و70 أجنبيًا، و20 من فلسطينيي الـ 48، و3 وفيات ممن كانوا يتعالجون في الضفة وأراضي 48.يشار أن معبر بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع وأراضي 48.