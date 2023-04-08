الاحتلال يواصل البحث عن منفذي عملية الأغوار.. وحالة المصابة حرجة جداً





ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) عن مصدر أمني قوله، إن هذه الخطوة اتخذت، ضمن أمور أخرى، لأن منفذ العملية في تل أبيب "مواطن إسرائيلي"، وخوفاً من التصعيد وسط المجتمع العربي في إسرائيل.





ويتم حشد ست سرايا احتياط تابعة لـ "حرس الحدود" تعمل في القدس ومحيطها وفي اللد.



وبعد هذه العملية بساعات قليلة، قتل سائح إيطالي، وأصيب عدد من الإسرائيليين بعضهم بحالة الخطر، في عملية دهس في تل أبيب نفذها فلسطيني من أراضي عام 48 وتحديداً من سكان كفر قاسم.ويأتي ذلك في وقت قررت فيه حكومة الاحتلال استدعاء أربع سرايا من قوات الاحتياط في "حرس الحدود".