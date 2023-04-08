شؤون فلسطينية

الاحتلال يواصل البحث عن منفذي عملية الأغوار.. وحالة المصابة حرجة جداً

الاحتلال يواصل البحث عن منفذي عملية الأغوار.. وحالة المصابة حرجة جداً
من مكان عملية إطلاق النار في الأغوار قرب مستوطنة إفرات
رام الله - دنيا الوطن
تواصل شرطة الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني، البحث عن منفذي عملية إطلاق النار في الأغوار يوم أمس.

وقتلت إسرائيليتان في العشرينيات من العمر، وأصيبت والدتهما عمرها (50 عاماً) بجروح بالغة الخطورة، إثر عملية إطلاق نار على سيارة في مفترق "حامرا" منطقة غور الأردن، فيما انسحب منفذو العملية.

وكشفت صحيفة (هآرتس)، نقلاً عن مستشفى هداسا صباح اليوم السبت، أن حالة المصابة ما زالت حرجة جداً، حيث خضعت للتنفس الاصطناعي والتخدير في وحدة العناية المركزة، بعد أن خضعت لعملية جراحية عاجلة، ولا تزال حياتها في خطر.

وبعد هذه العملية بساعات قليلة، قتل سائح إيطالي، وأصيب عدد من الإسرائيليين بعضهم بحالة الخطر، في عملية دهس في تل أبيب نفذها فلسطيني من أراضي عام 48 وتحديداً من سكان كفر قاسم.

ويأتي ذلك في وقت قررت فيه حكومة الاحتلال استدعاء أربع سرايا من قوات الاحتياط في "حرس الحدود".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) عن مصدر أمني قوله، إن هذه الخطوة اتخذت، ضمن أمور أخرى، لأن منفذ العملية في تل أبيب "مواطن إسرائيلي"، وخوفاً من التصعيد وسط المجتمع العربي في إسرائيل.

ويتم حشد ست سرايا احتياط تابعة لـ "حرس الحدود" تعمل في القدس ومحيطها وفي اللد.

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