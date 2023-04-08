عقب عملية الأغوار.. الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية محيط طوباس

رام الله - دنيا الوطنشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءاتها العسكرية في محيط طوباس، لليوم الثاني على التوالي.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية، على حاجزي تياسير والحمرا، وأوقفت مركبات المواطنين المتجهة إلى الأغوار، وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما خلق أزمة مرورية خانقة على الحاجزين.وكانت قوات الاحتلال، قد أغلقت الحاجزين المذكورين كليا على فترات متقطعة منذ يوم أمس، وكثفت من تواجدها في عدة مناطق من الأغوار، عقب مقتل مستوطنتين بإطلاق نار في الأغوار.