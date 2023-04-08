مفاجأة بشأن سلاح المُنفذ.. تفاصيل جديدة حول عملية الدهس في تل أبيب

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، تفاصيل جديدة حول عملية الدهس التي وقعت مساء أمس الجمعة، على الشارع الساحلي في تل أبيب.



ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فقد أظهر تسجيل رصدته كاميرا أمنية في المكان، يوسف أبو جابر (44 عاماً)، من سكان بلدة كفر قاسم، وهو يقود سيارته على طريق معد لراكبي الدراجات، ويدهس المارة إلى أن انقلبت به السيارة.



وأضافت: أن رجال الشرطة في المكان أطلقوا النار عليه بعد أن لاحظوا أنه كان يحاول تناول السلاح الذي كان بحوزته، والذي تبين أنه لعبة سلاح بلاستيكية، وليس سلاحاً حقيقياً.



وكان أبو جابر يقود سيارة من نوع "كايا" مسجلة باسم زوجته.





يشار إلى أن عملية الدهس أسفرت عن مقتل سائح إيطالي كان متواجداً في المكان، وإصابة ستة آخرين بينهم حالات خطيرة.



رام الله - دنيا الوطن