التعاون الإسلامي تعقد اليوم اجتماعًا طارئًا حول التطورات بالأقصى

رام الله - دنيا الوطنتعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، اجتماعا طارئا مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين، في مقرها بجدة، لبحث الاقتحامات واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك والمصلين فيه.ويلقي الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه كلمة في الاجتماع، الذي دعت له دولة فلسطين، والمملكة الأردنية الهاشمية، يسلط من خلالها الضوء على التطورات الخطيرة التي يمر بها المسجد الأقصى المبارك، جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.الجدير بالذكر أن المسجد الأقصى يتعرض لحملة واسعة من الاعتداءات والتدنيس من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين خاصة مع الأعياد اليهودية التي تزامنت مع شهر رمضان المبارك.