فيديو.. إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم العروب















رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات في مخيم العروب، شمال الخليل.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز باتجاه منازل المواطنين خلال مواجهات اندلعت على مدخل المخيم، ما أدى الى إصابة شاب برصاصة في القدم، والعشرات بحالات اختناق، وفق ما نقت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قوات إطلاق قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز خلال مواجهات عنيفة اندلعت في المخيم.