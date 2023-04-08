شؤون فلسطينية

الآلاف يؤدون صلاة الفجر بالأقصى والاحتلال يعتقل عددًا من الفلسطينيين بالقدس

الآلاف يؤدون صلاة الفجر بالأقصى والاحتلال يعتقل عددًا من الفلسطينيين بالقدس
الصلاة في الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أدى الآلاف من المصلين صلاة فجر السابع عشر من شهر رمضان بالمسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات سلطات الاحتلال، وتزامناً مع اعتقال عدد من الفلسطينيين بمدينة القدس.

وتمكنت أعداد كبيرة من المصلين من أداء صلاة فجر السابع عشر من شهر رمضان بالمسجد الأقصى، فيما قامت قوات الاحتلال بالتضييق على حافلات المصلين القدامين لأداء صلاة الفجر بالأقصى.

في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال نحو 15 فلسطينياً من المسجد الأقصى، منهم قاصرين وسيدة، وقد مددت اعتقالهم حتى يوم الغد، إلى جانب اعتقال ثلاثة شبان خلال اقتحام بلدة الرام شمال القدس.

وانطلق المصلون عقب صلاة الفجر، في وقفة عفوية برحاب المسجد الأقصى، وسط صياحات التكبير وهتافات مؤيدة للمقاومة ولقائدها العام محمد الضيف. 

وأدى عشرات الآلاف من المصلين صلاتي العشاء والتراويح أمس الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، في اليوم الـ16 من شهر رمضان.

 

واحتشد قرابة 140 ألف مصلٍ لأداء صلاتي العشاء والتراويح في باحات المسجد الأقصى، رغم تشديدات الاحتلال وتضييقاته.

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