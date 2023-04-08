دولي

كوريا الشمالية: أجرينا اختباراً على الغواصة النووية المسيّرة "هيل-2"

كوريا الشمالية: أجرينا اختباراً على الغواصة النووية المسيّرة "هيل-2"
زعيم كوريا الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
أجرت كوريا الشمالية، اليوم السبت اختباراً على نظام سلاح استراتيجي تحت الماء بين 4 و7 نيسان/ أبريل.

وأشار معهد أبحاث علوم الدفاع الوطني في البلاد إلى أنه تم إجراء اختبار على الغواصة النووية المسيّرة "هيل-2"، حيث أجرت محاكاة تحت المياه قطعت خلالها مسافة 1000 كيلومتر، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

وذكرت أن السلاح "انفجر بدقة تحت الماء"، لافتة إلى أن هذا الاختبار "يثبت موثوقية نظام الأسلحة الاستراتيجية تحت الماء وقدرته الهجومية الفتاكة"، وفق ما نقل موقع (العربية).

وتعد هذه المرة الثانية التي تجري فيها بيونج يانج اختباراً لهذه الغواصة ، حيث أعلنت في 23 آذار/مارس عن أول اختبار والتي قالت إنها قادرة على شن هجوم نووي يمكنه "التسبب بتسونامي إشعاعي واسع النطاق" عبر انفجار تحت المياه.

يأتي هذا الإعلان بعدما نفذت سيول وواشنطن مناورات جوية مشتركة في 5 نيسان/ أبريل تضمنت قاذفة أميركية واحدة على الأقل من طراز B-52H قادرة على حمل أسلحة نووية وفقا للجيش الكوري الجنوبي.

وتعتبر كوريا الشمالية هذه المناورات بمثابة تدريبات على غزو لأراضيها، وحذرت مرارا من أنها ستتخذ إجراءات "ساحقة" ردا على ذلك.

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