تفاصيل مكالمة هاتفية بين المالكي ونظيره التركي بشأن التطورات الأخيرة

اطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، نظيره التركي تشاووش أوغلو، على آخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية.







ووضع المالكي نظيره التركي خلال اتصال هاتفي، في صورة الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة وما تتعرض له مدينة القدس بشكل خاص، مستعرضا اعتداء قوات الاحتلال على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى.

رام الله - دنيا الوطنوشكر اوغلو على الدعم التركي لفلسطين.من جانبه، شدد أوغلو على أهمية حماية المسجد الأقصى، واستعداد تركيا لفعل ما يلزم من أجل خفض التوتر، مؤكدا وقوف أنقرة إلى جانب فلسطين دائما.