شؤون فلسطينية

إصابات خلال مواجهات عنيفة مع الاحتلال وتشديد الحصار في نابلس

إصابات خلال مواجهات عنيفة مع الاحتلال وتشديد الحصار في نابلس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم والليلة الماضية، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللها إطلاق قنابل الغاز.

وأطلق جنود الاحتلال النار وقنابل الغاز خلال مواجهات عنيفة اندلعت في مخيم العروب شمال الخليل، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم من مدخلها الشرقي.

وتمركز جيش الاحتلال في محيط مخيم نور شمس بطولكرم، ونشر قناصته في المنطقة المقابلة للمخيم.

في غضون ذلك، أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال في بلدة برقين جنوب غرب جنين، أحدهما بجراح متوسطة في الظهر، والآخر بجراح طفيفة بالقدم.

كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية كفيرت، إلى جانب الاعتداء بالضرب على الشابين عبد الله مؤيد عواد وجهاد مؤيد فارس.

وخلال مواجهات مع الاحتلال مساء أمس، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق في قرية طورة جنوب غرب جنين.

في سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال الليلة الماضية، الطريق الرئيسي الموصل إلى البلدة القديمة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، ومنعت سيارات المواطنين من الخروج أو الدخول من وإلى الريف الغربي.

وشدد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في مخيط نابلس، وتحديداً على حاجز حوارة جنوب المدينة، وبيت فوريك شرقاً، و"شافي شمرون" غرباً، وحاجز الـ17 قرب عصيرة الشمالية شمالاً، ودققت في هويات المواطنين وفتشت المركبات.

وأغلقت قوات الاحتلال عدة طرق فرعية في بلدة بيتا جنوب نابلس، وذلك بالسواتر الترابية، وأغلقت طريق زعترة وطريق خلف الحسبة وطريق العبارة، إلى جانب إغلاق مدخل البلدة الرئيسي بالسواتر الترابية منذ عشرة أيام.

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