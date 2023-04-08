لتطويق تايوان.. الصين تجري مناورة عسكرية ضخمة

رام الله - دنيا الوطنذكرت وسائل إعلام صينية، يوم السبت، أن بكين تجري تدريبات على "تطويق كامل" لتايوان.يأتي ذلك في الوقت الذي رصدت فيه تايبيه، 42 طائرة عسكرية صينية وثماني سفن عبرت الخط الأوسط في مضيق تايوان صباح السبت، حيث أطلقت الصين تدريبات عسكرية تستمر ثلاثة أيام.ونددت تايوان بمثل هذه الإجراءات، ووصفتها بأنها "غير الرشيدة"، مؤكدة أنها "ستدافع عن أمنها الوطني بجاهزية قتالية صلبة"، فيما قال الجيش الصيني إن التدريبات تشكل "تحذيرا صارما" موجها إلى "القوات الانفصالية" في الجزيرة، وفق ما نقل موقع (العربية).وصرحت رئيسة تايوان تساي إينغ وين السبت إن الجزيرة تواجه "توسعا استبداديا مستمرا". وقال تساي "واجهنا في السنوات الأخيرة نزعة توسعية استبدادية مستمرة".وأكدت أن تايوان "ستواصل العمل مع الولايات المتحدة والدول الأخرى ذات العقلية المماثلة للدفاع بشكل مشترك عن قيم الحرية والديموقراطية".وذكر المتحدث باسم الجيش شي يي في بيان، أن "هذه العمليات هي بمثابة تحذير صارم ضد التواطؤ بين القوى الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان والقوى الخارجية، وضد أنشطتها الاستفزازية".وأعلن الجيش الصيني، أن الهدف من التدريبات العسكريّة التي تستمر ثلاثة أيام هو "الاستعداد القتالي" في مضيق تايوان وسط توتّر مع الجزيرة بعد اجتماع الرئيسة التايوانيّة تساي إنغ-وين مع رئيس مجلس النواب الأميركي.