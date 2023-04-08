دولي

تعليق الولايات المتحدة على عمليتي الجمعة في الأغوار وتل أبيب

تعليق الولايات المتحدة على عمليتي الجمعة في الأغوار وتل أبيب
عملية مزدوجة في تل أبيب أسفرت عن مقتل سائح إيطالي
رام الله - دنيا الوطن
علقت الولايات المتحدة اليوم السبت، على العمليتين اللتين نفذتا في الأغوار وتل أبيب يوم الجمعة، وأسفرتا عن مقتل مستوطنتين وسائح إيطالي وإصابة آخرين بعضهم جراحهم خطيرة.

وقالت على لسان المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل في بيان: إن واشنطن "تقف مع إسرائيل واستهداف مواطنين أبرياء من أي جنسية غير مقبول".

وأضاف في تغريدة عبر (تويتر): "إننا ندين بشدة الهجمات الإرهابية التي وقعت اليوم في الضفة الغربية وتل أبيب والتي أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين على الأقل. أعمق تعازينا لأسر الضحايا وأحبائهم".

وتابع: "استهداف المدنيين الأبرياء من أي جنسية أمر غير معقول. تقف الولايات المتحدة إلى جانب حكومة وشعب إسرائيل. نحن على اتصال وثيق مع شركائنا الإسرائيليين ونعيد تأكيد التزامنا الدائم بأمنهم".

يشار إلى أن عملية إطلاق نار شهدتها الأغوار صباح أمس الجمعة، أسفرت عن مقتل إسرائيليتين وإصابة أخرى بجراح حرجة، قبل انسحاب المنفذ، فيما قتل سائح إيطالي، وأصيب عدد من الإسرائيليين بينهم حالات خطيرة، في عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب، قبل استشهاد المنفذ.

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