طقس فلسطين: أجواء حارة وخماسينية حتى الاثنين ومنخفض جوي الثلاثاء



أما طقس فلسطين هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ودافئاً في معظم المناطق، الرياح شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وطقس فلسطين يوم الأحد، يكون الجو خماسينياً غائما حاراً جافا ومغبرا و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر ارتفاع الموج.



ويوم الاثنين، يستمر الجو حاراً وجافاً حيث تبقى درجات الحرارة اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية حتى ساعات الظهيرة وفي ساعات المساء يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وارتفاع على نسبة الرطوبة و تكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة على بعض المناطق خاصة الجنوبية والشرقية وفي ساعات الليل تمتد الامطار لمعظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



أما يوم الثلاثاء تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله الامطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.



رام الله - دنيا الوطنكشفت دائرة الأرصاد الجوية عن طقس فلسطين لهذا الأسبوع حيث يكون الجو اليوم السبت غائماً جزئياً دافئاً في المناطق الجبلية حاراً نسبيا الى حار في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.