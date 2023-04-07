شؤون فلسطينية

الاتحاد البرلماني العربي: الممارسات الإسرائيلية الهمجية تعدّ جريمة نكراء بحق العرب والمسلمين

الاتحاد البرلماني العربي: الممارسات الإسرائيلية الهمجية تعدّ جريمة نكراء بحق العرب والمسلمين
رام الله - دنيا الوطن
أدان الاتحاد البرلماني العربي اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك وإخراج المصلين من داخله بالقوة، والاعتداء عليهم بالضرب وإصابتهم بجروح وبالاختناق.

وقال الاتحاد في بيان له، "مع تفاقم عنجهية وصلف سلطات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنين المتطرفين، وانتهاكهم للحرمات والمقدسات الإسلامية والمسيحية في ربوع فلسطين العروبة، واعتداءاتهم المتكررة على حرمة المسجد الأقصى المبارك والمصلين، رجالاً ونساءً، كان آخرها تدنيس الأقصى المبارك وانتهاك حرمة شهر رمضان الفضيل، دون أدنى اعتبار للقيم الأخلاقية والدينية والإنسانية، فجر الأربعاء، ما أسفر عن إصابة عشرات المصلين والمعتكفين بإصابات خطرة، واعتقال عدد كبير منهم، فإنّ الاتحاد البرلماني العربي يُدين ويستنكرُ بأشد وأقسى العبارات هذا الاعتداء السافر، والانتهاك الصارخ للقرارات والمواثيق الدولية، ناهيك عن استهتاره المتعمد بقدرة الشعب الفلسطيني وعزيمته وصموده الأسطوري على أرض الآباء والأجداد".

وأكد أن "الممارسات الإسرائيلية الهمجية تعدّ جريمة نكراء بحق العرب والمسلمين، وكل ما تعنيه القيم والمبادئ الإنسانية، التي أقرها المجتمع الدولي وسائر شعوب المعمورة".

وحمّل "قوات الاحتلال الإسرائيلي وكل من يشدّ على أيديها مسؤولية إشعال نار سيطال لهيبها كامل المنطقة العربية وشعوبها على اختلاف مشاربهم السياسية والدينية"، مُشدّداً على أن "تكرار هذه الاعتداءات والجرائم من شأنه أن يغذّي الحقد والكراهية، والصراع الديني والتطرف وكل ما ينتهك كرامة الإنسان وحقوقه بالعيش بأمن وسلام وحرية وكرامة".

وأعرب الاتحاد البرلماني العربي، عن موقفه التضامني والمؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، ونضاله القانوني والشرعي للحفاظ على هويته الوطنية، وسعيه الدائم لإنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وجدد مطالبة الأمم المتحدة والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، باتخاذ خطوات ملموسة وفعالة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والوقف الفوري لهذه الانتهاكات الاستفزازية والمتكررة، وضمان احترام حرمة الأماكن المقدسة، وحرية ممارسة الطقوس والشعائر الدينية لكل الطوائف والأديان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس.

أخبار ذات صلة

الصحة: إصابتان برصاص الاحتلال في برقين جنوب جنين

الصحة: إصابتان برصاص الاحتلال في برقين جنوب جنين

الاتحاد البرلماني العربي: الممارسات الإسرائيلية الهمجية تعدّ جريمة نكراء بحق العرب والمسلمين

الاتحاد البرلماني العربي: الممارسات الإسرائيلية الهمجية تعدّ جريمة نكراء بحق العرب والمسلمين

فتوح يطالب الاتحادات البرلمانية الدولية والقارية اتخاذ مواقف أكثر جدية من انتهاكات الاحتلال

فتوح يطالب الاتحادات البرلمانية الدولية والقارية اتخاذ مواقف أكثر جدية من انتهاكات الاحتلال

فصائل فلسطينية تُعقّب على عملية تل أبيب المزدوجة

فصائل فلسطينية تُعقّب على عملية تل أبيب المزدوجة

منصور يبعث رسائل متطابقة لمسؤولين أممين حول استمرار اعتداءات الاحتلال

منصور يبعث رسائل متطابقة لمسؤولين أممين حول استمرار اعتداءات الاحتلال

140 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

140 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

أول تعليق من حماس على عملية تل أبيب

أول تعليق من حماس على عملية تل أبيب

قناة إسرائيلية: جولة التصعيد الأخيرة لم تنتهِ وحالة تأهب قصوى في الشمال

قناة إسرائيلية: جولة التصعيد الأخيرة لم تنتهِ وحالة تأهب قصوى في الشمال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاتحاد البرلماني العربي: الممارسات الإسرائيلية الهمجية تعدّ جريمة نكراء بحق العرب والمسلمين

الاتحاد البرلماني العربي: الممارسات الإسرائيلية الهمجية تعدّ جريمة نكراء بحق العرب والمسلمين

فتوح يطالب الاتحادات البرلمانية الدولية والقارية اتخاذ مواقف أكثر جدية من انتهاكات الاحتلال

فتوح يطالب الاتحادات البرلمانية الدولية والقارية اتخاذ مواقف أكثر جدية من انتهاكات الاحتلال

منصور يبعث رسائل متطابقة لمسؤولين أممين حول استمرار اعتداءات الاحتلال

منصور يبعث رسائل متطابقة لمسؤولين أممين حول استمرار اعتداءات الاحتلال

أول تعليق من حماس على عملية تل أبيب

أول تعليق من حماس على عملية تل أبيب

الاحتلال يقتحم عدة قرى في جنين وينصب حواجز عسكرية

الاحتلال يقتحم عدة قرى في جنين وينصب حواجز عسكرية

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة

بالصور: الاحتلال يعتقل 15 مقدسيا عند أبواب المسجد الأقصى

بالصور: الاحتلال يعتقل 15 مقدسيا عند أبواب المسجد الأقصى

إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب طوباس

إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب طوباس

منوعات

فنانة شهيرة تعتزل الفن وتتجه للعمل كمضيفة طيران

فنانة شهيرة تعتزل الفن وتتجه للعمل كمضيفة طيران

شيرين عبد الوهاب تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة &quot;عودتني الدنيا&quot;

شيرين عبد الوهاب تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة "عودتني الدنيا"

بالصور.. جومانة مراد تلفت الأنظار بأحدث ظهور لها

بالصور.. جومانة مراد تلفت الأنظار بأحدث ظهور لها

هالة صدقي تكشف سر اعتذارها عن تقديم الأدوار الشعبية

هالة صدقي تكشف سر اعتذارها عن تقديم الأدوار الشعبية

شاهد.. نجيب ساويرس يوجه رسالة لفريق عمل مسلسل جعفر العمدة

شاهد.. نجيب ساويرس يوجه رسالة لفريق عمل مسلسل جعفر العمدة

المخرج محمد دياب يؤكد ارتكابه خطأ بحق هذه الفنانة

المخرج محمد دياب يؤكد ارتكابه خطأ بحق هذه الفنانة

وفاة الفنانة المصرية شيرين الطحان بعد صراع مع المرض

وفاة الفنانة المصرية شيرين الطحان بعد صراع مع المرض

شاهد.. محمد فؤاد يتسبب ببكاء بسمة وهبة والأخيرة تُعلق

شاهد.. محمد فؤاد يتسبب ببكاء بسمة وهبة والأخيرة تُعلق

بالفيديو.. دوللي شاهين تثير الجدل بعد حديثها عن المشاهد الجريئة

بالفيديو.. دوللي شاهين تثير الجدل بعد حديثها عن المشاهد الجريئة

لهذا السبب.. عارضة أزياء شهيرة ترفض اعتذار تامر أمين

لهذا السبب.. عارضة أزياء شهيرة ترفض اعتذار تامر أمين

عربي

قطر: إسرائيل وحدها المسؤولة عن التصعيد بسبب إجراءاتها المستفزة في الأقصى

قطر: إسرائيل وحدها المسؤولة عن التصعيد بسبب إجراءاتها المستفزة في الأقصى

مصر تعرب عن قلقها نتيجة التصعيد المتسارع والخطير في المنطقة

مصر تعرب عن قلقها نتيجة التصعيد المتسارع والخطير في المنطقة

الجيش اللبناني: عثرنا على راجمة صواريخ في سهل مرجعيون ويتم تفكيكها

الجيش اللبناني: عثرنا على راجمة صواريخ في سهل مرجعيون ويتم تفكيكها

جيش الاحتلال يشن هجوماً ضد أهداف في مدينة صور اللبنانية

جيش الاحتلال يشن هجوماً ضد أهداف في مدينة صور اللبنانية