أولى قرارات نتنياهو عقب العملية المزدوجة في تل أبيب

رام الله - دنيا الوطنأصدر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أولى قراراته، عقب العملية المزدوجة في تل أبيب، مساء اليوم الجمعة.وقال مكتب نتنياهو، إن "رئيس الوزراء مطلع على تفاصيل العملية في تل أبيب، وأصدر تعليماته لشرطة إسرائيل بتجنيد سرايا حرس حدود احتياط وللجيش بتجنيد قوات إضافية لمواجهة العمليات".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الجمعة، بمقتل إسرائيلي ووقوع عدة إصابات بينهم خطيرة جراء عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب.بدورها، قالت (القناة 12) إن العملية المزدوجة بتل أبيب أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة سبعة آخرين منهم اثنين بحالة خطيرة.