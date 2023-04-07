أول تعليق من حماس على عملية تل أبيب







بدورها، قالت (القناة 12) إن العملية المزدوجة بتل أبيب أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة سبعة آخرين منهم اثنين بحالة خطيرة. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الجمعة، بمقتل إسرائيلي ووقوع عدة إصابات بينهم خطيرة جراء عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب.





رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة (حماس) عبد اللطيف القانـوع، إن "العملية النوعية في عمق كيان الاحتلال في تل أبيب وسبقها في الأغوار لتدلل على قدرة المقاومة على ضرب الاحتلال وأن سيف القدس لا يزال مشرعاً في كل مكان".وأضاف القانوع، في تصريح صحفي، الجمعة، أن "عمليات الرد على جرائم الاحتلال بحق الأقصى والمعتكفين تتصاعد وتتمدد ولن تتوقف إلا بكسر عنجهية الاحتلال وكنسه عن أرضنا".