قناة إسرائيلية: جولة التصعيد الأخيرة لم تنتهِ وحالة تأهب قصوى في الشمال

وكشف مسؤول إسرائيلي، وفق (أكسيوس)، أن رئيس (موساد) أيد ضرب أهداف لحزب الله لكن رئيس الأركان طلب إبقاء الحزب خارج المعادلة.





وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، هجوماً، فجر الجمعة، ضد أهداف في مدينة صور اللبنانية، بزعم أنها تتبع لحركة حماس، عقب إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان، أمس الخميس.





وسبق ذلك، استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عدة مواقع تابعة للمقاومة في مختلف مناطق قطاع غزة، خلال مساء الخميس وفجر الجمعة، ما أدى لأضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين.



وردت فصائل المقاومة الفلسطينية، بإطلاق نحو 40 صاروخاً على مناطق الغلاف، كما استهدفت طائرات الاحتلال في سماء غزة بعدة صواريخ أرض جو.



وأصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، مساء الخميس، بيانًا صحفيًا في أعقاب تهديدات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتوجيه ضربة لغزة ولبنان.



وقالت الغرفة المشتركة: إنه "في في ظل تهديدات العدو لمقاومتنا ولأهلنا في غزة، فإننا نؤكد جهوزية المقاومة للمواجهة والرد بكل قوة على أي عدوان والدفاع عن شعبنا في كل أماكن تواجده".



وأكملت: "على العدو المجرم وقف عدوانه الهمجي بحق المسجد الأقصى والمصلين والمعتكفين فيه، وأن يتوقف عن مهزلة تصدير أزماته الداخلية باتجاه شعبنا ومقدساتنا".



فيما توعد رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربة شديدة لقطاع غزة ولبنان.



وقال نتنياهو: "أعدائنا سيدفعون ثمنا باهظا، والنقاش الداخلي النقاش الداخلي لن يمنعنا من شل أعدائنا وتوجيه ضربات قاسية لهم".



وأضاف، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "ما يجري في إسرائيل لن يمنعنا من العمل في أي مكان وفي أي وقت".





رام الله - دنيا الوطنقالت (قناة كان) الإسرائيلية، مساء الجمعة، إن حالة التأهب القصوى مستمرة عند الحدود الشمالية، مبينة أن الاحتمالات تشير أن جولة التصعيد الأخيرة لم تنتهِ.ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين، وصفتهم بـ "الكبار"، قولهم: "انتهت جولة الغارات في لبنان وغزة، طالما لم يتجدد إطلاق صواريخ".بدوره، نقل موقع (أكسيوس) الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم، إن: "نقاش الوزراء الإسرائيليين في كابينيت خلص إلى أن إسرائيل لا مصلحة لها بالانجرار لصراع إقليمي".