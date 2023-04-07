عاجل

  • شرطة الاحتلال: التحقيقات الأولية تفيد بأن المنفذ قام بالدهس أولاً ثم أطلق النار

شؤون فلسطينية

قناة إسرائيلية: جولة التصعيد الأخيرة لم تنتهِ وحالة تأهب قصوى في الشمال

قناة إسرائيلية: جولة التصعيد الأخيرة لم تنتهِ وحالة تأهب قصوى في الشمال
جانب من القصف الإسرائيلي على غزة فجر الجمعة
رام الله - دنيا الوطن
قالت (قناة كان) الإسرائيلية، مساء الجمعة، إن حالة التأهب القصوى مستمرة عند الحدود الشمالية، مبينة أن الاحتمالات تشير أن جولة التصعيد الأخيرة لم تنتهِ.

ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين، وصفتهم بـ "الكبار"، قولهم: "انتهت جولة الغارات في لبنان وغزة، طالما لم يتجدد إطلاق صواريخ".

بدوره، نقل موقع (أكسيوس) الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم، إن: "نقاش الوزراء الإسرائيليين في كابينيت خلص إلى أن إسرائيل لا مصلحة لها بالانجرار لصراع إقليمي".

وكشف مسؤول إسرائيلي، وفق (أكسيوس)، أن رئيس (موساد) أيد ضرب أهداف لحزب الله لكن رئيس الأركان طلب إبقاء الحزب خارج المعادلة.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، هجوماً، فجر الجمعة، ضد أهداف في مدينة صور اللبنانية، بزعم أنها تتبع لحركة حماس، عقب إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان، أمس الخميس.

وسبق ذلك، استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عدة مواقع تابعة للمقاومة في مختلف مناطق قطاع غزة، خلال مساء الخميس وفجر الجمعة، ما أدى لأضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين.

وردت فصائل المقاومة الفلسطينية، بإطلاق نحو 40 صاروخاً على مناطق الغلاف، كما استهدفت طائرات الاحتلال في سماء غزة بعدة صواريخ أرض جو.

وأصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، مساء الخميس، بيانًا صحفيًا في أعقاب تهديدات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتوجيه ضربة لغزة ولبنان.

وقالت الغرفة المشتركة: إنه "في في ظل تهديدات العدو لمقاومتنا ولأهلنا في غزة، فإننا نؤكد جهوزية المقاومة للمواجهة والرد بكل قوة على أي عدوان والدفاع عن شعبنا في كل أماكن تواجده".

وأكملت: "على العدو المجرم وقف عدوانه الهمجي بحق المسجد الأقصى والمصلين والمعتكفين فيه، وأن يتوقف عن مهزلة تصدير أزماته الداخلية باتجاه شعبنا ومقدساتنا".

فيما توعد رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربة شديدة لقطاع غزة ولبنان.

وقال نتنياهو: "أعدائنا سيدفعون ثمنا باهظا، والنقاش الداخلي النقاش الداخلي لن يمنعنا من شل أعدائنا وتوجيه ضربات قاسية لهم".

وأضاف، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "ما يجري في إسرائيل لن يمنعنا من العمل في أي مكان وفي أي وقت".

أخبار ذات صلة

أول تعليق من حماس على عملية تل أبيب

أول تعليق من حماس على عملية تل أبيب

فيديو.. قتيل وإصابات خطيرة بعملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب

فيديو.. قتيل وإصابات خطيرة بعملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب

قناة إسرائيلية: جولة التصعيد الأخيرة لم تنتهِ وحالة تأهب قصوى في الشمال

قناة إسرائيلية: جولة التصعيد الأخيرة لم تنتهِ وحالة تأهب قصوى في الشمال

الاحتلال يقتحم عدة قرى في جنين وينصب حواجز عسكرية

الاحتلال يقتحم عدة قرى في جنين وينصب حواجز عسكرية

كتائب أبو علي مصطفى: نراقب سلوك الاحتلال في القدس وأيدينا على الزناد

كتائب أبو علي مصطفى: نراقب سلوك الاحتلال في القدس وأيدينا على الزناد

يديعوت: قطر والإمارات بذلتا جهوداً لتجنب التصعيد

يديعوت: قطر والإمارات بذلتا جهوداً لتجنب التصعيد

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة

بالصور: الاحتلال يعتقل 15 مقدسيا عند أبواب المسجد الأقصى

بالصور: الاحتلال يعتقل 15 مقدسيا عند أبواب المسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم عدة قرى في جنين وينصب حواجز عسكرية

الاحتلال يقتحم عدة قرى في جنين وينصب حواجز عسكرية

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة

بالصور: الاحتلال يعتقل 15 مقدسيا عند أبواب المسجد الأقصى

بالصور: الاحتلال يعتقل 15 مقدسيا عند أبواب المسجد الأقصى

إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب طوباس

إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب طوباس

الاحتلال يشدد إجراءاته في محيط طوباس والأغوار

الاحتلال يشدد إجراءاته في محيط طوباس والأغوار

غالانت يصدر تعليمات جديدة عقب جلسة تقييم للوضع الأمني

غالانت يصدر تعليمات جديدة عقب جلسة تقييم للوضع الأمني

130 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى

130 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى

فصائل فلسطينية تبارك عملية إطلاق النار في الأغوار

فصائل فلسطينية تبارك عملية إطلاق النار في الأغوار

منوعات

فنانة شهيرة تعتزل الفن وتتجه للعمل كمضيفة طيران

فنانة شهيرة تعتزل الفن وتتجه للعمل كمضيفة طيران

شيرين عبد الوهاب تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة &quot;عودتني الدنيا&quot;

شيرين عبد الوهاب تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة "عودتني الدنيا"

بالصور.. جومانة مراد تلفت الأنظار بأحدث ظهور لها

بالصور.. جومانة مراد تلفت الأنظار بأحدث ظهور لها

هالة صدقي تكشف سر اعتذارها عن تقديم الأدوار الشعبية

هالة صدقي تكشف سر اعتذارها عن تقديم الأدوار الشعبية

شاهد.. نجيب ساويرس يوجه رسالة لفريق عمل مسلسل جعفر العمدة

شاهد.. نجيب ساويرس يوجه رسالة لفريق عمل مسلسل جعفر العمدة

المخرج محمد دياب يؤكد ارتكابه خطأ بحق هذه الفنانة

المخرج محمد دياب يؤكد ارتكابه خطأ بحق هذه الفنانة

وفاة الفنانة المصرية شيرين الطحان بعد صراع مع المرض

وفاة الفنانة المصرية شيرين الطحان بعد صراع مع المرض

شاهد.. محمد فؤاد يتسبب ببكاء بسمة وهبة والأخيرة تُعلق

شاهد.. محمد فؤاد يتسبب ببكاء بسمة وهبة والأخيرة تُعلق

بالفيديو.. دوللي شاهين تثير الجدل بعد حديثها عن المشاهد الجريئة

بالفيديو.. دوللي شاهين تثير الجدل بعد حديثها عن المشاهد الجريئة

لهذا السبب.. عارضة أزياء شهيرة ترفض اعتذار تامر أمين

لهذا السبب.. عارضة أزياء شهيرة ترفض اعتذار تامر أمين

عربي

مصر تعرب عن قلقها نتيجة التصعيد المتسارع والخطير في المنطقة

مصر تعرب عن قلقها نتيجة التصعيد المتسارع والخطير في المنطقة

الجيش اللبناني: عثرنا على راجمة صواريخ في سهل مرجعيون ويتم تفكيكها

الجيش اللبناني: عثرنا على راجمة صواريخ في سهل مرجعيون ويتم تفكيكها

جيش الاحتلال يشن هجوماً ضد أهداف في مدينة صور اللبنانية

جيش الاحتلال يشن هجوماً ضد أهداف في مدينة صور اللبنانية

نتائج اجتماع مجلس الأمن بشأن التطورات في القدس وغزة ولبنان

نتائج اجتماع مجلس الأمن بشأن التطورات في القدس وغزة ولبنان