عربي

قطر: إسرائيل وحدها المسؤولة عن التصعيد بسبب إجراءاتها المستفزة في الأقصى

قطر: إسرائيل وحدها المسؤولة عن التصعيد بسبب إجراءاتها المستفزة في الأقصى
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أعربت دولة قطر عن إدانتها بشدة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجنوب لبنان، داعية جميع الأطراف إلى وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وحملت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الجمعة، إسرائيل وحدها مسؤولية "اتساع دائرة العنف بسبب إجراءاتها المستفزة في المسجد الأقصى المبارك الأمر الذي حذرت منه دولة قطر". 

كما شددت الوزارة "على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها السافرة للقانون الدولي وحملها على احترام قرارات الشرعية الدولية".

وجدّدت الوزارة، التأكيد على "موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس ".

أخبار ذات صلة

قطر: إسرائيل وحدها المسؤولة عن التصعيد بسبب إجراءاتها المستفزة في الأقصى

قطر: إسرائيل وحدها المسؤولة عن التصعيد بسبب إجراءاتها المستفزة في الأقصى

حزب الله: توازن الردع لا يزال قائماً والتهويل الإسرائيلي لن ينفع

حزب الله: توازن الردع لا يزال قائماً والتهويل الإسرائيلي لن ينفع

مصر تعرب عن قلقها نتيجة التصعيد المتسارع والخطير في المنطقة

مصر تعرب عن قلقها نتيجة التصعيد المتسارع والخطير في المنطقة

الجيش اللبناني: عثرنا على راجمة صواريخ في سهل مرجعيون ويتم تفكيكها

الجيش اللبناني: عثرنا على راجمة صواريخ في سهل مرجعيون ويتم تفكيكها

جيش الاحتلال يشن هجوماً ضد أهداف في مدينة صور اللبنانية

جيش الاحتلال يشن هجوماً ضد أهداف في مدينة صور اللبنانية

نتائج اجتماع مجلس الأمن بشأن التطورات في القدس وغزة ولبنان

نتائج اجتماع مجلس الأمن بشأن التطورات في القدس وغزة ولبنان

الحكومة اللبنانية تُصدر موقفها الأول بعد إطلاق الصواريخ نحو الجليل

الحكومة اللبنانية تُصدر موقفها الأول بعد إطلاق الصواريخ نحو الجليل

3 وفيات وعشرات الإصابات بحادث سير حافلة تقل معتمرين مصريين في مكة

3 وفيات وعشرات الإصابات بحادث سير حافلة تقل معتمرين مصريين في مكة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم عدة قرى في جنين وينصب حواجز عسكرية

الاحتلال يقتحم عدة قرى في جنين وينصب حواجز عسكرية

بالصور: الاحتلال يعتقل 15 مقدسيا عند أبواب المسجد الأقصى

بالصور: الاحتلال يعتقل 15 مقدسيا عند أبواب المسجد الأقصى

إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب طوباس

إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب طوباس

الاحتلال يشدد إجراءاته في محيط طوباس والأغوار

الاحتلال يشدد إجراءاته في محيط طوباس والأغوار

130 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى

130 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى

فصائل فلسطينية تبارك عملية إطلاق النار في الأغوار

فصائل فلسطينية تبارك عملية إطلاق النار في الأغوار

عملية الأغوار.. نتنياهو يجري تقييماً للوضع الأمني والاحتلال يغلق أريحا

عملية الأغوار.. نتنياهو يجري تقييماً للوضع الأمني والاحتلال يغلق أريحا

أول تعليق من حركة حماس على عملية إطلاق النار بالأغوار

أول تعليق من حركة حماس على عملية إطلاق النار بالأغوار

منوعات

فنانة شهيرة تعتزل الفن وتتجه للعمل كمضيفة طيران

فنانة شهيرة تعتزل الفن وتتجه للعمل كمضيفة طيران

شيرين عبد الوهاب تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة &quot;عودتني الدنيا&quot;

شيرين عبد الوهاب تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة "عودتني الدنيا"

بالصور.. جومانة مراد تلفت الأنظار بأحدث ظهور لها

بالصور.. جومانة مراد تلفت الأنظار بأحدث ظهور لها

هالة صدقي تكشف سر اعتذارها عن تقديم الأدوار الشعبية

هالة صدقي تكشف سر اعتذارها عن تقديم الأدوار الشعبية

شاهد.. نجيب ساويرس يوجه رسالة لفريق عمل مسلسل جعفر العمدة

شاهد.. نجيب ساويرس يوجه رسالة لفريق عمل مسلسل جعفر العمدة

المخرج محمد دياب يؤكد ارتكابه خطأ بحق هذه الفنانة

المخرج محمد دياب يؤكد ارتكابه خطأ بحق هذه الفنانة

وفاة الفنانة المصرية شيرين الطحان بعد صراع مع المرض

وفاة الفنانة المصرية شيرين الطحان بعد صراع مع المرض

شاهد.. محمد فؤاد يتسبب ببكاء بسمة وهبة والأخيرة تُعلق

شاهد.. محمد فؤاد يتسبب ببكاء بسمة وهبة والأخيرة تُعلق

بالفيديو.. دوللي شاهين تثير الجدل بعد حديثها عن المشاهد الجريئة

بالفيديو.. دوللي شاهين تثير الجدل بعد حديثها عن المشاهد الجريئة

لهذا السبب.. عارضة أزياء شهيرة ترفض اعتذار تامر أمين

لهذا السبب.. عارضة أزياء شهيرة ترفض اعتذار تامر أمين

عربي

مصر تعرب عن قلقها نتيجة التصعيد المتسارع والخطير في المنطقة

مصر تعرب عن قلقها نتيجة التصعيد المتسارع والخطير في المنطقة

الجيش اللبناني: عثرنا على راجمة صواريخ في سهل مرجعيون ويتم تفكيكها

الجيش اللبناني: عثرنا على راجمة صواريخ في سهل مرجعيون ويتم تفكيكها

جيش الاحتلال يشن هجوماً ضد أهداف في مدينة صور اللبنانية

جيش الاحتلال يشن هجوماً ضد أهداف في مدينة صور اللبنانية

نتائج اجتماع مجلس الأمن بشأن التطورات في القدس وغزة ولبنان

نتائج اجتماع مجلس الأمن بشأن التطورات في القدس وغزة ولبنان