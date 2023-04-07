شؤون فلسطينية

كتائب أبو علي مصطفى: نراقب سلوك الاحتلال في القدس وأيدينا على الزناد

كتائب أبو علي مصطفى: نراقب سلوك الاحتلال في القدس وأيدينا على الزناد
كتائب أبو علي مصطفى
رام الله - دنيا الوطن
قالت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء الجمعة، إنها تراقب عن كثب سلوك الاحتلال تُجاه أهلنا بالقدس والمسجد الأقصى وكل أماكن تواجد شعبنا.

وأكدت الكتائب، في بيان مقتضب، وصل دنيا الوطن نسخة عنه،  أن أيديها على الزناد.

وشهدت مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى، خلال الأيام الماضية، حالة من التوتر، عقب اقتحام الاحتلال المتواصل للمصلى القبلي وباحات المسجد، والاعتداء على المصلين وطردهم، واعتقال المئات منهم.

فيما ردت فصائل المقاومة في قطاع غزة، على أحداث المسجد الأقصى، بإطلاق رشقات صاروخية تجاه مستوطنات الغلاف.

ومساء الخميس وفجر الجمعة، استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عدة مواقع تابعة للمقاومة في مختلف مناطق قطاع غزة، ما أدى لأضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين.

وردت فصائل المقاومة الفلسطينية، بإطلاق نحو 40 صاروخاً على مناطق الغلاف، كما استهدفت طائرات الاحتلال في سماء غزة بعدة صواريخ أرض جو.

وأصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، مساء الخميس، بيانًا صحفيًا في أعقاب تهديدات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتوجيه ضربة لغزة ولبنان.

وقالت الغرفة المشتركة: إنه "في في ظل تهديدات العدو لمقاومتنا ولأهلنا في غزة، فإننا نؤكد جهوزية المقاومة للمواجهة والرد بكل قوة على أي عدوان والدفاع عن شعبنا في كل أماكن تواجده".

وأكملت: "على العدو المجرم وقف عدوانه الهمجي بحق المسجد الأقصى والمصلين والمعتكفين فيه، وأن يتوقف عن مهزلة تصدير أزماته الداخلية باتجاه شعبنا ومقدساتنا".

أخبار ذات صلة

الاحتلال يقتحم عدة قرى في جنين وينصب حواجز عسكرية

الاحتلال يقتحم عدة قرى في جنين وينصب حواجز عسكرية

كتائب أبو علي مصطفى: نراقب سلوك الاحتلال في القدس وأيدينا على الزناد

كتائب أبو علي مصطفى: نراقب سلوك الاحتلال في القدس وأيدينا على الزناد

يديعوت: قطر والإمارات بذلتا جهوداً لتجنب التصعيد

يديعوت: قطر والإمارات بذلتا جهوداً لتجنب التصعيد

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة

بالصور: الاحتلال يعتقل 15 مقدسيا عند أبواب المسجد الأقصى

بالصور: الاحتلال يعتقل 15 مقدسيا عند أبواب المسجد الأقصى

إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب طوباس

إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب طوباس

فيديو: كتائب القسام تنشر مشاهد تصديها لطيران الاحتلال فجر اليوم

فيديو: كتائب القسام تنشر مشاهد تصديها لطيران الاحتلال فجر اليوم

الاحتلال يشدد إجراءاته في محيط طوباس والأغوار

الاحتلال يشدد إجراءاته في محيط طوباس والأغوار

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم عدة قرى في جنين وينصب حواجز عسكرية

الاحتلال يقتحم عدة قرى في جنين وينصب حواجز عسكرية

بالصور: الاحتلال يعتقل 15 مقدسيا عند أبواب المسجد الأقصى

بالصور: الاحتلال يعتقل 15 مقدسيا عند أبواب المسجد الأقصى

إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب طوباس

إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب طوباس

الاحتلال يشدد إجراءاته في محيط طوباس والأغوار

الاحتلال يشدد إجراءاته في محيط طوباس والأغوار

130 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى

130 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى

فصائل فلسطينية تبارك عملية إطلاق النار في الأغوار

فصائل فلسطينية تبارك عملية إطلاق النار في الأغوار

عملية الأغوار.. نتنياهو يجري تقييماً للوضع الأمني والاحتلال يغلق أريحا

عملية الأغوار.. نتنياهو يجري تقييماً للوضع الأمني والاحتلال يغلق أريحا

أول تعليق من حركة حماس على عملية إطلاق النار بالأغوار

أول تعليق من حركة حماس على عملية إطلاق النار بالأغوار

منوعات

فنانة شهيرة تعتزل الفن وتتجه للعمل كمضيفة طيران

فنانة شهيرة تعتزل الفن وتتجه للعمل كمضيفة طيران

شيرين عبد الوهاب تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة &quot;عودتني الدنيا&quot;

شيرين عبد الوهاب تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة "عودتني الدنيا"

بالصور.. جومانة مراد تلفت الأنظار بأحدث ظهور لها

بالصور.. جومانة مراد تلفت الأنظار بأحدث ظهور لها

هالة صدقي تكشف سر اعتذارها عن تقديم الأدوار الشعبية

هالة صدقي تكشف سر اعتذارها عن تقديم الأدوار الشعبية

شاهد.. نجيب ساويرس يوجه رسالة لفريق عمل مسلسل جعفر العمدة

شاهد.. نجيب ساويرس يوجه رسالة لفريق عمل مسلسل جعفر العمدة

المخرج محمد دياب يؤكد ارتكابه خطأ بحق هذه الفنانة

المخرج محمد دياب يؤكد ارتكابه خطأ بحق هذه الفنانة

وفاة الفنانة المصرية شيرين الطحان بعد صراع مع المرض

وفاة الفنانة المصرية شيرين الطحان بعد صراع مع المرض

شاهد.. محمد فؤاد يتسبب ببكاء بسمة وهبة والأخيرة تُعلق

شاهد.. محمد فؤاد يتسبب ببكاء بسمة وهبة والأخيرة تُعلق

بالفيديو.. دوللي شاهين تثير الجدل بعد حديثها عن المشاهد الجريئة

بالفيديو.. دوللي شاهين تثير الجدل بعد حديثها عن المشاهد الجريئة

لهذا السبب.. عارضة أزياء شهيرة ترفض اعتذار تامر أمين

لهذا السبب.. عارضة أزياء شهيرة ترفض اعتذار تامر أمين

عربي

مصر تعرب عن قلقها نتيجة التصعيد المتسارع والخطير في المنطقة

مصر تعرب عن قلقها نتيجة التصعيد المتسارع والخطير في المنطقة

الجيش اللبناني: عثرنا على راجمة صواريخ في سهل مرجعيون ويتم تفكيكها

الجيش اللبناني: عثرنا على راجمة صواريخ في سهل مرجعيون ويتم تفكيكها

جيش الاحتلال يشن هجوماً ضد أهداف في مدينة صور اللبنانية

جيش الاحتلال يشن هجوماً ضد أهداف في مدينة صور اللبنانية

نتائج اجتماع مجلس الأمن بشأن التطورات في القدس وغزة ولبنان

نتائج اجتماع مجلس الأمن بشأن التطورات في القدس وغزة ولبنان