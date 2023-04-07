كتائب أبو علي مصطفى: نراقب سلوك الاحتلال في القدس وأيدينا على الزناد

رام الله - دنيا الوطنقالت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء الجمعة، إنها تراقب عن كثب سلوك الاحتلال تُجاه أهلنا بالقدس والمسجد الأقصى وكل أماكن تواجد شعبنا.وأكدت الكتائب، في بيان مقتضب، وصل دنيا الوطن نسخة عنه، أن أيديها على الزناد.وشهدت مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى، خلال الأيام الماضية، حالة من التوتر، عقب اقتحام الاحتلال المتواصل للمصلى القبلي وباحات المسجد، والاعتداء على المصلين وطردهم، واعتقال المئات منهم.فيما ردت فصائل المقاومة في قطاع غزة، على أحداث المسجد الأقصى، بإطلاق رشقات صاروخية تجاه مستوطنات الغلاف.ومساء الخميس وفجر الجمعة، استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عدة مواقع تابعة للمقاومة في مختلف مناطق قطاع غزة، ما أدى لأضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين.وردت فصائل المقاومة الفلسطينية، بإطلاق نحو 40 صاروخاً على مناطق الغلاف، كما استهدفت طائرات الاحتلال في سماء غزة بعدة صواريخ أرض جو.وأصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، مساء الخميس، بيانًا صحفيًا في أعقاب تهديدات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتوجيه ضربة لغزة ولبنان.وقالت الغرفة المشتركة: إنه "في في ظل تهديدات العدو لمقاومتنا ولأهلنا في غزة، فإننا نؤكد جهوزية المقاومة للمواجهة والرد بكل قوة على أي عدوان والدفاع عن شعبنا في كل أماكن تواجده".وأكملت: "على العدو المجرم وقف عدوانه الهمجي بحق المسجد الأقصى والمصلين والمعتكفين فيه، وأن يتوقف عن مهزلة تصدير أزماته الداخلية باتجاه شعبنا ومقدساتنا".