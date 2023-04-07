نتنياهو يزعم: نفذنا أمس ومؤخراً عمليات سرية لا يمكن الكشف عنها

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن المجلس الوزاري المصغر (كابينيت)، اتخذ خلال جلسته الليلة الماضية سلسلة من القرارات.وأضاف نتنياهو عقب جولة تقييم للأوضاع مع وزير الجيش في موقع عملية الأغوار: "عملنا ضد لبنان وغزة وزدنا قواتنا في الميدان ونفذنا اعتقالات واسعة، وعمليات أخرى لا يمكنني الكشف عن تفاصيلها في الوقت الحالي".وحول عملية الأغوار، قال نتنياهو: "تلقيت الآن آخر المستجدات بشأن العملية الصعبة، لقد قتلوا بلا رحمة شقيقتين شابتين من إفرات، قواتنا تعمل على مطاردة المنفذين".وفي وقت سابق، أفادت إذاعة جيش الاحتلال، بمقتل مستوطنتيْن وإصابة ثالثة بجروح حرجة في عملية إطلاق نار قرب الأغوار.وذكرت صحيفة (يديعوت أحرنوت): أن "قوات الجيش تجري عمليات تمشيط بحثًا عن منفذ عملية إطلاق النار قرب الأغوار والتي أسفرت عن مقتل مستوطنتيْن وإصابة ثالثة بجروح حرجة".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "هجوماً مسلح تم على سيارة في منطقة الحمرا بغور الأردن أسفر عن مقتل اثنين وإصابة ثالث بجروح حرجة".فيما أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، بأن قوات الجيش أغلقت المداخل والمخارج في أريحا ونابلس للتأكد من عدم فرار منفذي عملية الأغوار.