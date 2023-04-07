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حزب الله: توازن الردع لا يزال قائماً والتهويل الإسرائيلي لن ينفع

حزب الله: توازن الردع لا يزال قائماً والتهويل الإسرائيلي لن ينفع
رام الله - دنيا الوطن
قال نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، إن محاولات إسرائيل في التهديد والتهويل لن تجدي نفعاً، مشيراً إلى أن توازن الردع لا يزال قائماً.

وكتب نعيم قاسم في تغريدة على موقع (تويتر): " لن تنفع عنتريات القادة الصهاينة في التهديد والتهويل، فتوازن الردع قائم وحاضر".

وتابع بقوله: "المجاهدون الفلسطينيون في الميدان، وكل محور المقاومة في يقظ، هزائم العدو الإسرائيلي تتراكم والنصر آتٍ إن شاء الله".

يأتي تصريح قاسم بعد شن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، هجوماً، فجر الجمعة، ضد أهداف في مدينة صور اللبنانية، بزعم أنها تتبع لحركة حماس، عقب إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان، أمس الخميس.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عدة مواقع تابعة للمقاومة في مختلف مناطق قطاع غزة، خلال مساء الخميس وفجر الجمعة. 

وردت فصائل المقاومة الفلسطينية، بإطلاق نحو 40 صاروخاً على مناطق الغلاف، كما استهدفت طائرات الاحتلال في سماء غزة بعدة صواريخ أرض جو.

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