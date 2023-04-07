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دولي

بن غفير يشن هجوماً على المعارضة الإسرائيلية.. ولبيد يرد

بن غفير يشن هجوماً على المعارضة الإسرائيلية.. ولبيد يرد
بن غفير ولبيد
رام الله - دنيا الوطن
شن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، هجوماً على المعارضة الإسرائيلية عقب الأوضاع الأمنية المتصاعدة في في غزة ولبنان.

ونقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية عن بن غفير، قوله: "إسقاط الحكومة ليس خياراً والمعارضة شجعت أعداءنا على بدء صراع عسكري".

فيما رد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على بن غفير، قائلاً: "وزير شؤون التيك توك بن غفير، نشر تغريدة يتهرب فيها من المسؤولية ويبحث عن أشخاص يحملهم إخفاقاته".

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عدة مواقع تابعة للمقاومة في مختلف مناطق قطاع غزة، خلال مساء الخميس وفجر الجمعة. 

وردت فصائل المقاومة الفلسطينية، بإطلاق نحو 40 صاروخاً على مناطق الغلاف، كما استهدفت طائرات الاحتلال في سماء غزة بعدة صواريخ أرض جو.

كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، هجوماً، فجر الجمعة، ضد أهداف في مدينة صور اللبنانية، بزعم أنها تتبع لحركة حماس، عقب إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان، أمس الخميس.

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