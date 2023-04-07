شؤون فلسطينية

يديعوت: قطر والإمارات بذلتا جهوداً لتجنب التصعيد

يديعوت: قطر والإمارات بذلتا جهوداً لتجنب التصعيد
قصف إسرائيلي على غزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن قطر بذلت جهوداً مع حركة (حماس) لتحقيق الهدنة، فيما ضغطت الإمارات على نتنياهو لتجنب التصعيد.

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عدة مواقع تابعة للمقاومة في مختلف مناطق قطاع غزة، خلال مساء الخميس وفجر الجمعة، ما أدى لأضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين.

وردت فصائل المقاومة الفلسطينية، بإطلاق نحو 40 صاروخاً على مناطق الغلاف، كما استهدفت طائرات الاحتلال في سماء غزة بعدة صواريخ أرض جو.

وأصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، مساء الخميس، بيانًا صحفيًا في أعقاب تهديدات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتوجيه ضربة لغزة ولبنان.

وقالت الغرفة المشتركة: إنه "في في ظل تهديدات العدو لمقاومتنا ولأهلنا في غزة، فإننا نؤكد جهوزية المقاومة للمواجهة والرد بكل قوة على أي عدوان والدفاع عن شعبنا في كل أماكن تواجده".

وأكملت: "على العدو المجرم وقف عدوانه الهمجي بحق المسجد الأقصى والمصلين والمعتكفين فيه، وأن يتوقف عن مهزلة تصدير أزماته الداخلية باتجاه شعبنا ومقدساتنا".

فيما توعد رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربة شديدة لقطاع غزة ولبنان.

وقال نتنياهو: "أعدائنا سيدفعون ثمنا باهظا، والنقاش الداخلي النقاش الداخلي لن يمنعنا من شل أعدائنا وتوجيه ضربات قاسية لهم".

وأضاف: "ما يجري في إسرائيل لن يمنعنا من العمل في أي مكان وفي أي وقت".

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