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عربي

مصر تعرب عن قلقها نتيجة التصعيد المتسارع والخطير في المنطقة

مصر تعرب عن قلقها نتيجة التصعيد المتسارع والخطير في المنطقة
مصر تعرب عن قلقها نتيجة التصعيد المتسارع والخطير في المنطقة
رام الله - دنيا الوطن
أعرب المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، عن قلق بلاده نتيجة التصعيد المتسارع والخطير الذي تشهده المنطقة على مدار الـ48 ساعة الماضية، إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى واعتدائها على المصلين والمعتكفين.

وطالب حافظ، جميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والتجاوب مع الجهود المبذولة للتهدئة، في ظل الضربات الجوية الإسرائيلية على جنوب لبنان وقطاع غزة، محذرا من المخاطر البالغة التي تحيق بالمنطقة إذا استمرت موجة العنف الحالية.

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