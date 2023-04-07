الاحتلال يشدد إجراءاته في محيط طوباس والأغوار

رام الله - دنيا الوطنشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إجراءاتها العسكرية في محيط محافظة طوباس، ومناطق الأغوار الشمالية.وفي هذا السياق، شهد حاجز تياسير العسكري المقام على أراضي المواطنين شرق طوباس، والمؤدي إلى الأغوار الشمالية، أزمة خانقة وسط قيام جنود الاحتلال بتفتيش مركبات المواطنين والتدقيق في بطاقات المارة.كما شهد مدخل قرية عاطوف شرق طوباس تواجدا لجنود الاحتلال، الذين داهموا أيضا في وقت سابق من اليوم منطقة وادي الفارعة جنوب طوباس، اندلعت إثرها مواجهات مع الشبان.