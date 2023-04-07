غالانت يصدر تعليمات جديدة عقب جلسة تقييم للوضع الأمني





وقد أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، مقتل ثلاث مستوطِنات جرّاء عملية إطلاق نار في منطقة الأغوار قرب الأردن.





رام الله - دنيا الوطنأفادت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، بأن وزير جيش الاحتلال أصدر تعليمات جديدة في أعقاب جلسة تقييم للوضع الأمني بعد عملية إطلاق النار في الأغوار.وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن"وزير الجيش يوآف غالانت أجرى تقييماً خاصاً للوضع في أعقاب عملية إطلاق النار في الأغوار مع رئيس الأركان ورئيس الشاباك ومسؤولين كبار آخرين".وتابعت: "وقد أوعز غالاننت بتخصيص كافة الموارد المطلوبة لاعتقال المنفذين وتعزيز الأمن في المنطقة".