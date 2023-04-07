فصائل فلسطينية تبارك عملية إطلاق النار في الأغوار

رام الله - دنيا الوطنباركت فصائل فلسطينية، اليوم الجمعة، عملية إطلاق النارفي منطقة الأغوار قرب الأردن والتي أسفرت عن مقتل ثلاث مستوطِنات.بدورها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن "هذه العملية جاءت في ظل حملة "لتزول الحواجز" التي أعلنتها سرايا القدس لاستهداف حواجز الاحتلال بالضفة، وتأكيداً على "وحدة الساحات"، رداً على جرائم العدو وإرهابه وتغول حكومته الفاشية".وقالت إنها "تبارك عملية الأغوار البطولية التي نفذها أبطال شعبنا واستهداف قطعان المستوطنين صباح اليوم الجمعة المباركة من شهر رمضان الفضيل".وتابعت في بيان لها: "لقد جاءت عملية الأغوار انتقاماً للانتهاكات المستمرة بحق المسجد الأقصى وهتك حرمته ودفاعاً مشروعاً عن أبناء شعبنا وأرضنا في وجه الاحتلال المجرم".وأكملت: "أثبتت العملية أن المقاومة جاهزة للرد وإيلام المحتل من حيث لا يحتسب، وتبعث برسالة قوية أن جرائم الاحتلال بحق شعبنا لن تمر دون رد يوازي حجم الجريمة".من جانبها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إنها: "تبارك عملية المقاومة التي استهدفت المستوطنين وقتل فيها مستوطنين اثنين واصيب ثالث بجراح خطيرة"واعتبرت الجبهة في بيان صدر اليوم عنها أن "ذلك يعتبر ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال بحق المصلين المعتكفين والمعتكفات في الأقصى ، وردا على جريمته في العدوان على غزة والمدنيين والاعتداء على شعبنا الفلسطيني في كل الساحات بما في ذلك الداخل المحتل عام 48".وأضافت أن "على قيادة السلطة أمام هذا العدوان مغادرة مربع التفاهمات مع حكومة الاحتلال التي يكرسها مسار العقبة شرم الشيخ الأمني ، الذي يتم استغلاله كغطاء من قبل الاحتلال للاستمرار في ارتكاب جرائمه بحق شعبنا".ولفتت إلى أن "تصعيد المقاومة بكل أشكالها ضد الاحتلال وتأمين شروط استدامتها وتأطيرها وتشكيل قيادتها الموحدة ، هو سبيل الانتصار على الاحتلال وعنجهيته والسبيل الأقصر لكنسه عن أرضنا الفلسطينية".كما وباركت لجان المقاومة في فلسطين خلال بيان لها، عملية إطلاق النار بالأغوار، معتبرة إياها ردا طبيعيا وعمليا على جرائم الاحتلال المستمرة بحق المسجد الأقصى المبارك .وقالت لجان المقاومة في بيانها: "إن عملية الأغوار البطولية والنوعية توجه صفعة جديدة للكيان الصهيوني ولكل المنظومة الأمنية والعسكرية وتحمل رسالة بأن الشعب الفلسطيني سيواصل ثورته ومقاومته وأن العدو ومستوطنيه المجرمين سيدفعون ثمن حرائمهم بحق المسجد الأقصى المبارك".وتابعت أن: "نجاح مقاومي شعبنا وأبطاله الأحرار في تنفيذ عملياتهم في ظل حالة القمع والملاحقة التي يحاول العدو فرضها على شعبنا وأبطاله في كل مكان من أرضنا يعد دليلاً على هشاشة وضعف هذا الكيان المجرم وان مقاومة شعبنا ستبقى توجه له الضربات النوعية والقوية وستفاجئه في كل زمان ومكان حتى رحيله عن أرضنا وتطهير مقدساتنا".ودعت: "كافة المقاومين والأحرار والأبطال من أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط للتوحد خلف نهج المقاومة الطريق الوحيد لكنس هذا العدو".