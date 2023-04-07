شاهد: الاحتلال ينشر مقطع فيديو يوثّق لحظة تنفيذ عملية الأغوار

رام الله - دنيا الوطننشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يوثّق لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في منطقة الأغوار والتي أسفرت عن مقتل ثلاث مستوطنات.وقالت صحيفة (يديعوت أحرنوت): إن "قوات الجيش تجري عمليات تمشيط بحثًا عن منفذ عملية إطلاق النار قرب الأغوار والتي أسفرت عن مقتل ثلاث مستوطنات".وأشارت إذاعة جيش الاحتلال إلى أن قتلى عملية إطلاق النار في الأغوار هما شقيقتين ووالدتهم.في حين، أفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيجري تقييما للأوضاع الأمنية في أعقاب عملية إطلاق النار في الأغوار.ووفقًا للصحيفة، فإن وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت سيعقد قريباً تقديراً للوضع مع كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية والعسكريةوقالت (القناة 12) الإسرائيلية، إن قوات الجيش أغلقت المداخل والمخارج في أريحا ونابلس للتأكد من عدم فرار منفذي عملية الأغوار.