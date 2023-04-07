عملية الأغوار.. نتنياهو يجري تقييماً للوضع الأمني والاحتلال يغلق أريحا

وقد أفادت إذاعة جيش الاحتلال، بمقتل مستوطنتيْن وإصابة ثالثة بجروح حرجة في عملية إطلاق نار قرب الأغوار.



وقالت صحيفة (يديعوت أحرنوت): إن "قوات الجيش تجري عمليات تمشيط بحثًا عن منفذ عملية إطلاق النار قرب الأغوار والتي أسفرت عن مقتل مستوطنتيْن وإصابة ثالثة بجروح حرجة".

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيجري تقييما للأوضاع الأمنية في أعقاب عملية إطلاق النار في الأغوار.ووفقًا للصحيفة، فإن وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت سيعقد قريباً تقديراً للوضع مع كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية والعسكريةوقالت (القناة 12) الإسرائيلية، إن قوات الجيش أغلقت المداخل والمخارج في أريحا ونابلس للتأكد من عدم فرار منفذي عملية الأغوار.