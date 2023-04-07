مباشر | تغطية صحفية: مقتل مستوطنيْن وإصابة ثالث بجروح خطيرة بعملية إطلاق نار في الأغوار

شؤون فلسطينية

عملية الأغوار.. نتنياهو يجري تقييماً للوضع الأمني والاحتلال يغلق أريحا

عملية الأغوار.. نتنياهو يجري تقييماً للوضع الأمني والاحتلال يغلق أريحا
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيجري تقييما للأوضاع الأمنية في أعقاب عملية إطلاق النار في الأغوار.

ووفقًا للصحيفة، فإن وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت سيعقد قريباً تقديراً للوضع مع كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية والعسكرية

وقالت (القناة 12) الإسرائيلية، إن قوات الجيش أغلقت المداخل والمخارج في أريحا ونابلس للتأكد من عدم فرار منفذي عملية الأغوار.

وقد أفادت إذاعة جيش الاحتلال، بمقتل مستوطنتيْن وإصابة ثالثة بجروح حرجة في عملية إطلاق نار قرب الأغوار.

وقالت صحيفة (يديعوت أحرنوت): إن "قوات الجيش تجري عمليات تمشيط بحثًا عن منفذ عملية إطلاق النار قرب الأغوار والتي أسفرت عن مقتل مستوطنتيْن وإصابة ثالثة بجروح حرجة".

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