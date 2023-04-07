أول تعليق من حركة حماس على عملية إطلاق النار بالأغوار





وقد أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مقتل مستوطنتيْن وإصابة ثالثة بجروح حرجة خلال عملية إطلاق نار بالأغوار.

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، اليوم الجمعة، إن "عملية الأغوار البطولية تلتقي مع ضربات المقاومة من غزة لتؤكد على وحدة شعبنا في مواجهة الاحتلال والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك".وتابع القانوع خلال تصريح صحفي، أن "هذه العملية تبعث برسالة تحدي على أن جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى ضد المعتكفين لا يمكن أن تمر وأن المقاومة ستظل حاضرة في كل مكان لرد العدوان والدفاع عن شعبنا ومقدساتنا".