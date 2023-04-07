شاهد: مقتل مستوطنيْن وإصابة ثالث بجروح خطيرة بعملية إطلاق نار في الأغوار



















رام الله - دنيا الوطنأفادت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، بمقتل مستوطنيْن وإصابة ثالث بجروح حرجة في عملية إطلاق نار قرب الأغوار.وقالت صحيفة (يديعوت أحرنوت): إن قوات الجيش تجري عمليات تمشيط بحثًا عن منفذ عملية إطلاق النار قرب الأغوار والتي أسفرت عن مقتل اثنين وإصابة ثالث بجروح حرجة.وتابعت أن:"قوات الجيش تجري عمليات تمشيط بحثًا عن منفذ عملية إطلاق النار قرب الأغوار".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "هجوماً مسلح تم على سيارة في منطقة الحمرا بغور الأردن أسفر عن متل اثنين وإصابة ثالث بجروح حرجة".