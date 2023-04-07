مباشر | تغطية صحفية: مقتل مستوطنيْن وإصابة ثالث بجروح خطيرة بعملية إطلاق نار في الأغوار

شؤون فلسطينية

شاهد: مقتل مستوطنيْن وإصابة ثالث بجروح خطيرة بعملية إطلاق نار في الأغوار

شاهد: مقتل مستوطنيْن وإصابة ثالث بجروح خطيرة بعملية إطلاق نار في الأغوار
من مكان عملية إطلاق النار بالأغوار
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، بمقتل مستوطنيْن وإصابة ثالث بجروح حرجة في عملية إطلاق نار قرب الأغوار.

وقالت صحيفة (يديعوت أحرنوت): إن قوات الجيش تجري عمليات تمشيط بحثًا عن منفذ عملية إطلاق النار قرب الأغوار والتي أسفرت عن مقتل اثنين وإصابة ثالث بجروح حرجة.

وتابعت أن:"قوات الجيش تجري عمليات تمشيط بحثًا عن منفذ عملية إطلاق النار قرب الأغوار".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "هجوماً مسلح تم على سيارة في منطقة الحمرا بغور الأردن أسفر عن متل اثنين وإصابة ثالث بجروح حرجة".

 





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