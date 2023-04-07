حماس: قضية المسجد الأقصى ستظل قادرة على تفجير الأوضاع في كل مرة

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة القاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، أن قضية المسجد الأقصى ستظل قادرة على تفجير الأوضاع في كل مرة، لأن شعبنا ومقاومته لن تمرر جرائم الاحتلال دون رد عليها.وقالت الحركة في بيان لها،على لسان الناطق باسمها حازم قاسم: إن "حركة حماس معها كل قوى شعبنا ستواصل ممارسة حقها في الدفاع عن هوية المسجد الأقصى، وسنشكل دائما درعاً وسيفاً للقدس والأقصى".وتابعت: "سيبقى الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى قضية مركزية لشعبنا وأمتنا، وحولها تتوحد الجبهات وتترابط الساحات".