إعلام إسرائيلي: الجيش يوعز للمستوطنين في غلاف غزة بالعودة إلى الروتين الكامل

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، بأن الجيش الإسرائيلي أوعز للمستوطنين في غلاف غزة بالعودة إلى الروتين الكامل.وبحسب ما نقلته (القناة 12) الإسرائيلية، فإن الجيش أوعز بإلغاء التعليمات الاستثنائية لسكان غلاف غزة ويدعوهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية.وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "بعد تقييم الموقف الأمني أوعزنا لسكان بلدات غلاف غزة بالعودة إلى حياتهم الطبيعية".وتابع: "طلبنا من سكان مستوطنات غلاف غزة دخول الملاجئ لـ10 دقائق عند سماعهم صفارات الإنذار".وخلال الليلة وفجر اليوم، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات الغارات على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، كما قصف ثلاثة أهداف في مدينة صور اللبنانية.وردت فصائل المقاومة الفلسطينية، بإطلاق نحو 40 صاروخاً على مناطق الغلاف، كما استهدفت طائرات الاحتلال في سماء غزة بعدة صواريخ أرض جو.